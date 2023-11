2 z 7

Olivia Colman, zdobywczyni Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa za rolę w filmie "Faworyta", walczy obok Rachel Weisz w kategorii najgorzej ubranych. Aktorka, którą niedługo zobaczymy w hitowym serialu "The Crown" na Netfiksie (wcieli się w "starszą" królową Elżbietę) mogłaby zachwycać, gdyby nie zielony szal zawiązany w kokardę na jej plecach. Nie od dziś wiadomo, że co za dużo, to niezdrowo!