Oliwia Bieniuk ma dziś urodziny. 18 października kończy 16 lat. I choć jest jeszcze nastolatką, ma już konkretne zainteresowania - mowa m.in. o modzie i śledzeniu najnowszych trendów. Oliwka jest w tym naprawdę dobra! Córka Jarka Bieniuka i Ani Przybylskiej uwielbia buszować po sklepach i raz na jakiś czas pozwala sobie (a raczej tata jej pozwala ;)) na luksusowy element garderoby.

Sneakersy za 3000 złotych? Kurtka za 4000 złotych? A może plecak za prawie 700 złotych? Specjalnie dla was zrobiliśmy przegląda szafy Oliwii Bieniuk i znaleźliśmy w niej najdroższe ubrania i dodatki! Gotowi? Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, co najdroższego kupiła sobie Oliwka!

