Jeśli mielibyśmy wyszczególnić jedną największą tendencję w modzie na jesień/zimę 17, to bez zastanowienia odparlibyśmy, że jest to personalizacja. Dostosowane do potrzeb i poczucie estetyki klienta buty, jeansowe kurtki czy szyte na miarę ubrania to mocny ukłon mody w stronę indywidualizmu – doceniamy to i z przyjemnością nosimy ten trend.

A gdyby tak zastosować trend na personalizację do biżuterii? Włoska marka Nomination wypuściła właśnie kolekcję swoich kultowych bransoletek Composable, które same możecie komponować z całego mnóstwa gotowych elementów. Od maksymalizmu po stonowaną elegancję – zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie filmik, który pokaże Wam jak biżuteria Nomination podkręci każdą z Waszych stylizacji.

