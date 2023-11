1 z 6

Łatki, naszywki, przypinki, strzępienia, postarzanie czy akrylowe malunki: w tym sezonie trend na spersonalizowany jeans naprawdę oszalał! Od Gucciego, Dolce & Gabbana, Tommy'ego Hilfigera oraz oczywiście Vetements aż po gwiazdy i największe influencerki – nie ma najmniejszej wątpliwości, że największym trendem są obecnie osobiście spersonalizowane spodnie i kurtki z najpopularniejszego materiału świata.

Więcej: Mom jeans – czy można w nich wyglądać dobrze, nosząc rozmiar większy niż 36?

Kurtki i spodnie z naszywkami, haftami i przypinkami własnego projektu noszą wszyscy – Marcelina Zawadzka, Marta Wierzbicka, Ada Fijał czy Jessica Mercedes. Najwyższa pora wziąć się do roboty i podjąć się małego projektu DIY. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć jak noszą go gwiazdy.

Więcej: 5 elementów garderoby, na które warto wydać więcej

Zobacz też: TREND: Spodnie z dziurami i przetarciami. Najlepsze wzory do 200 zł