Natalia Siwiec z torebką J.W. ANDERSON

Natalia Siwiec pojawiła się na evencie luksusowego, warszawskiego fitness klubu Exuma Gym. Modelka, po urodzeniu córeczki Mii, wróciła do pracy na pełnych obrotach. Nie tylko pozuje do sesji zdjęciowych, ale również coraz częściej pojawia się na salonach. Tego wieczoru postawiała na nietypową dla siebie stylizację, z długą, wzorzystą sukienką, którą zestawiła z marynarką w paski. Perełką w tej stylizacji była błękitna torebka na łańcuszku. To cudeńko sprawi, że już dziś napiszesz list do Mikołaja! :)

