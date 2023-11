Natalia Siwiec jest jedną z gwiazd, które stawiają na najnowsze trendy i luksusowe marki. Na swoim Instagramie prezentuje mnóstwo letnich stylizacji przede wszystkim z sukienkami w roli głównej. Tym razem naszą uwagę przyciągnął jej sportowy look, a w szczególności torebka w najgorętszym kształcie sezonu! Zobaczcie sami!

Natalia Siwiec z najmodniejszą torebką od polskiej marki!

Natalia Siwiec kocha stylowe dodatki: markowe okulary, luksusowe buty, no i oczywiście oryginalne torebki. Gwiazda śledzi trendy i doskonale wie, że w tym sezonie torebka w kształcie "wiaderka", tzw. bucket bag, to totalny hit letniego, ale i nowego sezonu. A ponieważ jesień zbliża się wielkimi krokami, Natalia Siwiec już postanowiła zainwestować w nowy model, który sprawdzi się również w nadchodzącym sezonie! Zobaczcie sami!

Mat. prasowe

To model „Bucked rabbit bag” projektu polskiej marki Velsentimo i kosztuje 999 zł. Najmodniejszy kolor "nude" i jedwabna chustka "Twilli ", która jest w zestawie sprawiają, że to naprawdę oryginalny dodatek. Ponadczasowa forma sprawdzi się do wszystkich stylizacji. Wie o tym również inna gwiazda, która też pokochała ten sam model. Zobaczcie poniżej!

ONS.pl

Kolejna gwiazda, która również skusiła się na tę samą torebkę, to Małgorzata Rozenek, której doskonałe stylizacje spotykają się z wielkim zainteresowaniem fanów i mediów. I nie ma się co dziwić, bo doskonale zestawia luksusowe marki z sieciówkami, ale też ceni projekty polskich marek. Celebrytka ma już w swojej garderobie parę projektów Velsantimo, dlatego zdecydowała się na ich nowy projekt torebki, którą zestawiła z eleganckim kombinezonem w kratę i okularami Gucci. Nam bardzo podoba się ten look. Jak zawsze stylowo i z klasą!

Instagram, ONS.pl

Torebka od Velsantimo to hit wśród gwiazd!

Obydwie gwiazdy w najmodniejszych stylizacjach sezonu z tą samą torebką zestawioną na swój sposób -naszym zdaniem równie stylowy! A wy jak myślicie, która gwiazda waszym zdaniem wygląda lepiej? Natalia Siwiec w sportowym komplecie z modnym plastykowym daszkiem czy Małgorzata Rozenek w eleganckim kombinezonie w kratę i okularach?