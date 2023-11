Jeśli tej jesieni nie skusiłaś się jeszcze na modny płaszcz, nic straconego! Weź przykład z prawdziwej fashionistki, jaką jest Natalia Siwiec! Tym razem gwiazda uzupełniła swoją jesienną stylizację klasycznym płaszczem w jodełkę! Ten wzór to prawdziwy hit, który warto mieć w swojej szafie. Podpowiadamy, gdzie kupicie podobne ale w znacznie lepszej cenie!

Natalia Siwiec w modnej jesiennej stylizacji

Natalia Siwiec w ostatnim czasie stała się prawdziwą ikoną mody! Po urodzeniu swojej córeczki Mii radykalnie zmieniła swój styl. Wcześniej nosiła obcisłe seksowne sukienki mini i wysokie szpilki teraz stawia na stylowe eleganckie klasyki. Wystarczy spojrzeć na jej Instagram, gdzie pokazuje coraz więcej zdjęć wyszukanych stylizacji. Naszą uwagę przyciągnęła ta z modnym płaszczem w roli głównej. To projekt polskiej marki Velsantimo, za który trzeba zapłacić 1560 zł. Wiązany w talii z wystrzępionymi brzegami idealnie sprawdzi się w każdej niebanalnej stylizacji. Zobaczcie sami!

Płaszcze - hit sezonu jesień-zima 2019/2020

Jesienna aura wymaga odpowiedniej oprawy i tu sprawdzą się najlepiej płaszcze! Zapinane na guziki lub wiązane jak szlafrok w talii to prawdziwy hit sezonu! Modne są zarówno te wzorzyste: pantera, krata czy pepitka, ale warto również zainwestować w największy klasyk - wzór jodełki! Ten ponadczasowy wzór wraca dosłownie co sezon, więc masz pewność, że to dobra inwestycja na lata! Jak ożywić szary kolor stylizacji? Wystarczy spojrzeć na look Natalii Siwiec, która do płaszcza założyła supermodne wojskowe trapery a całość uzupełniła stylowym kuferkiem w mocnym pomarańczowym kolorze! Jak wam się podoba?

Instagram, Mat. prasowe

Pomarańczowa torebka, którą wybrała gwiazda pochodzi również ze sklepu Velsantimo i kosztuje 999 zł. Zobacz, gdzie kupisz tańsze modele które dodadzą charakteru jesiennym stylizacją!