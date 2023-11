Natalia Siwiec pochwaliła się na Instagramie nową stylizacją. Modelka wybrała sukienkę mini w kolorze nude w czarną panterkę. Sukienka łączy w sobie wiele skrajności - intensywny deseń, dużo falban, wycięcia w okolicach brzucha i na plecach. A to co najbardziej w niej skrajne, to... cena. Sukienka to projekt marki Zimmermann i kosztuje 5500 złotych! Siwiec dobrała do niej białe kowbojki marki Amoreshoes. Białe botki i kozaki jeszcze kilka lat temu kojarzyły się z kiczem, ale teraz szturmem zdobywają ulice! Zakochała się w nich m.in. Anna Lewandowska czy Małgosia Rozenek.

Jak wam się podoba look Siwiec? My jesteśmy zachwyceni!

Sukienka Natalii Siwiec to projekt Zimmermann. Kosztuje... 5500 złotych!

Natalia Siwiec do sukienki dobrała białe kowbojki Amoreshoes, 1100 złotych.