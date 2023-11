Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie swoją najnowszą stylizacją, w której zdecydowanie króluje kolor beżowy. Lewandowska połączyła zamszową spódnicę z H&M (79 zł) z t-shirtem od Chloe (2385 zł), z jasną, brązową kopertówką oraz z beżowymi botkami na słupku. Całość została uzupełniona subtelną biżuterią: kolczykami w kształcie kół, pierścionkiem i bransoletką. Stylizacja Ani Lewandowskiej zdecydowanie skradła serca jej fanek. I nasze również!

Anna Lewandowska w beżowych botkach, które wyszczuplają nogi

Anna Lewandowska w swojej stylizacji zastosowała bardzo sprytny trik - chodzi o jej botki, dzięki którym sylwetka Ani wydaje się optycznie wyższa i smuklejsza. Jak to możliwe? Botki Ani są na słupku, co automatycznie dodaje jej kilka centymetrów. Po drugie, kluczem do sukcesu okazał się kolor - botki w kolorze beżowym sprawiły, że nogi Ani wyglądają na o wiele smuklejsze i dłuższe! Botki w stylu Anny Lewandowskiej będą zdecydowanym hitem tej jesieni.

Anna Lewandowska wybrała beżowe botki na słupku.

Instagram / Anna Lewandowska

Anna Lewandowska wybrała sztruksową spódniczkę z H&M, spódniczka kosztowała 79 złotych

Anna Lewandowska w t-shircie Chloe, 2385 złotych

Instagram / Anna Lewandowska