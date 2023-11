Hawajskie wzory powracają w wielkim stylu i znów są w trendach! Ubrania i dodatki w ten print idealnie sprawdzą się na wakacjach nie tylko w tropikach! Wie o tym Natalia Siwiec, która już ma najmodniejszą sukienkę mini w tropikalne wzory!

Tropikalne wzory - must have na lato 2019!

Egzotyczne kwiaty, liście palm i monstery to wzory, które znajdziecie na wybiegach u największych projektantów. Chętnie wybierają go również gwiazdy i nic w tym dziwnego, bo idealnie symbolizują gorące upalne lato! Natalia Siwiec do swojej wakacyjnej walizki również spakowała sukienkę mini, która doskonale podkreśla opaleniznę i pokazuje zgrabne nogi. Zobaczcie sami!

Natalia Siwiec uwielbia nosić sukienki. Na jej Instagramie znajdziecie dużo zdjęć w wyszukanych kreacjach. Styl boho, falbany, koronki czy kwiaty to ulubione motywy gwiazdy. I chociaż często pochodzą one z luksusowych domów mody, w jej garderobie znajdziemy również projekty polskich marek. Jesteście ciekawi, gdzie celebrytka kupiła swoją sukienkę i ile kosztowała? Zobaczcie poniżej!

Sukienka mini bez ramiączek, wiązana w tali cienkim sznurkiem w przepiękne egzotyczne kwiaty to projekt polskiej marki Femi Stories, którą kochają gwiazdy. Przewiewna i lekka idealnie sprawdzi się w upalne wakacyjne dni. Dostaniecie ją w dwóch kolorach i kosztuje 199 zł. Jak wam się podoba?