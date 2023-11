4 z 5

Ale chcemy z wami porozmawiać o jej butach. Nieczęsto widzimy Natalię – która zwykle nie rozstaje się z wysokimi obcasami – w traperach na płaskiej podeszwie. Nie oszukujmy się: kiedy kobieta z showbiznesu przedkłada wygodę nad elegancję, mamy do czynienia z przełamaniem pewnego tabu. Co to za buty?