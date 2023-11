1 z 7

Rzadko kiedy można powiedzieć, że kiedy jedna z największych stacji telewizyjnych w Polsce organizuje sylwestrowy koncert, najlepiej ubraną ze wszystkich występujących gwiazd jest mężczyzna. Ale wtedy na scenę wkracza Michał Szpak – i tak jak potrafi tylko Michał Szpak, wokalista natychmiast kradnie show nie tylko swoimi perfekcyjnymi występami, ale też szałowymi kreacjami.

Więcej: Ale WPADKA! Luis Fonsi za 450 tysięcy zaśpiewał "Despacito"... z playbacku! "Brak szacunku!" Mamy WIDEO

Michał podczas Sylwestra z Dwójką zaśpiewał m.in. nowy singiel "Don't Poison Your Heart" oraz w duecie z Marylą Rodowicz! No i – jak na prawdziwą gwiazdę przystało, Michał nie zaprzestał na jednym stroju. W ciągu wczorajszego wieczoru zmienił on strój – i po raz kolejny pokazał wszystkim pozostałym uczestnikom imprezy jak należy nosić czerń i biel. Tak ekstrawaganckich stylizacji – których autorem jest stylista Mateusz Kołtunowicz – chyba jeszcze nie widzieliśmy na piosenkarzu i jurorze programu „The Voice of Poland”! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby lepiej się im przyjrzeć – i dowiedzieć się o nich wszystkiego co musicie wiedzieć.

Więcej: Nie uwierzycie, jak Michał Szpak wyglądał we wczesnych latach dzieciństwa? Zdjęcie artysty w krótkich włosach zachwyciło internautów