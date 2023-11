Natalia Siwiec obecnie spędza wakacje ze swoim mężem na greckiej wyspie Mykonos. A swoich fanów na Instagramie zachwyca kolejnymi zdjęciami w bajkowych stylizacjach! Obserwujący jej profil dopytują gdzie można kupić kreacje, które prezentuje.

Reklama

Tak jest również w przypadku ostatniego zdjęcia - z białą, wyjątkowo oryginalną kreacją, idealnie podkreślającą letnią opaleniznę gwiazdy! Zobaczcie, gdzie modelka ją kupiła i ile trzeba za nią zapłacić.

Natalia Siwiec w białym komplecie

Natalia Siwiec to polska modelka, która specjalizuje się w reklamach bielizny i kostiumów kąpielowych. Od czasu kiedy od 2012 roku zaistniała w show biznesie jej kariera nabiera rozpędu. Natalia stała się powszechnie kojarzoną celebrytką i zaczęła współpracować z wieloma markami, których jest twarzą. Z taka figurą i wdziękiem nie ma się co dziwić, że to, co zaprezentuje, natychmiast znika z półek.

Gwiazda jest wielbicielką stylu boho, koronek falbanek a w szczególności koloru białego, bardzo często prezentuje stylizacje w tym kolorze, który pasuje do jej karnacji. Zobaczcie sami…

Trzeba przyznać tym razem letnia kreacje robi wrażenie a fantazyjny krój przyciąga wzrok. Celebrytka słynie z wyszukanych kreacji i zamiłowania do luksusowych marek, jednak tym razem nie wybrała światowej sławy domu mody ale… sami zobaczcie gdzie można ją kupić.

Mat. prasowe

Natalia Siwiec zachwyciła letnią niesamowitą stylizacją i nie jest to sukienka ale... komplet, biały top który można wiązać na dwa sposoby i długa spódnica na szelki. To projekt polskiej marki More and More - za całość trzeba zapłacić 770 zł, ale z pewnością nikt nie przejdzie obojętnie obok takiego ubrania. Natalia wygląda w nim bardzo seksownie: głębokie wycięcia, przezroczystości i dziewczęce falbany podkreślają jej figurę! My jesteśmy zachwyceni a wam jak się podoba?