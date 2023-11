2 z 5

Natalia Siwiec udowadnia, że casualowy look nie musi być nudny! Gwiazda postawiła na seksowny sweter z dekoltem na plecach (który dodaje stylizacji pazura!) marki The Odder Side. Jest to model Scarlett i kosztuje 329 złotych.

Zobacz: Kto najlepiej nosi sukienki Sugarfree? Zagłosuj na najładniejszą stylizację lub wskaż gwiazdę do której kreacja nie pasowała! PLEBISCYT