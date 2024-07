Natalia Sikora bez wątpienia była objawieniem drugiej edycji "The Voice of Poland. Wygrana w muzycznym show dała jej możliwość zabłyśnięcia na muzycznej scenie, co tylko potwierdziły jej występy na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej czy wygrana w opolskich debiutach.

Artystka nie ugięła się przed komercją i cały czas pozostała wierna swojemu wizerunkowi. Jest przy tym bardzo nieprzewidywalna oraz uwielbia bawić się przy tym sceniczną kreacją. W historii "The Voice" zapisał się jej fenomenalny występ, gdy miała zgoloną głowę. Zobacz: Tym występem Natalia Sikora wygrała "The Voice"

Wokalistka była gościem specjalnym wczorajszego finału "The Voice 3". Na scenie zaśpiewała swój nowy singiel i pokazała kolejne wcielenie. Tym razem zaskoczyła wszystkich długimi blond włosami. Ubrana w białą kreację dała prawdziwego czadu w otoczeniu tancerzy.

Myślicie, że Natalia Sikora jeszcze zrobi karierę muzyczną czy pozostanie raczej niszową artystką?

Zobacz: Sablewska o zwyciężczyni "The Voice": Coś wspaniałego, niepowtarzalnego

