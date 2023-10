W końcu nadchodzi dzień, o którym marzyłaś przez całe życie! Masz już gotową wyśnioną suknię ślubną, Teraz dobierz do niej dodatki, które podkreślą jej wyjątkowy charakter i... twój styl!

Najpiękniejsze dodatki ślubne wiosna-lato 2020

Każda panna młoda marzy, aby w dniu ślubu wyglądać spektakularnie. Suknia dobrze dopasowana do sylwetki to podstawa, ale to właśnie subtelne dodatki nadają całej stylizacji charakteru. Co wybrać? Buty na bardzo wysokim obcasie czy na małej szpilce, welon czy wianek, bogato zdobioną biżuterię czy delikatne perełki? To pytania, które zadaje sobie każda przyszła panna młoda. Co proponują znane modowe marki? W nadchodzącym sezonie wiosna-lato 2020 na czasie są eleganckie akcenty z nutą retro. Można również zainspirować się starymi klejnotami rodem z królewskiego dworu, bo klasyka nigdy nie wyjdzie z mody. Wystarczy spojrzeć na siostrę księżnej Kate, Pippę Middleton, która wybrała suknię z koronki, welon i delikatną biżuterię. Zainspiruj się stylem gwiazd lub zobacz nasze propozycje z najlepszych sklepów!

1. Każda suknia ślubna, bogato zdobiona, skromna i minimalistyczna czy ekstrawagancka wymaga odpowiedniej oprawy. Nic nie doda jej blasku jak subtelna stylowa biżuteria. Marka biżuteryjna Apart proponuje szeroki wybór biżuterii na każdą okazję. Złoto, platyna czy srebro? My proponujemy naszyjniki: zarówno cyrkonie jak i pięknie osadzona perła, podkreślą każdy dekolt. Zobaczcie sami jak się prezentują.

Mat. prasowe

Naszyjniki Apart:

1. Srebrny z cyrkoniami, 699zł

2. Srebrny z perłą, 209 zł

2. Jeśli jesteś fanką klimatów retro, marka ARENART FOREVER proponuje stylową biżuterię w tym klimacie. Naszyjnik złoto-srebrny z brylantami lub kolczyki, które idealnie sprawdzą się, kiedy planujesz fryzurę z upiętych włosów.

Mat. prasowe

Biżuteria ANENART FOREVER

1. Naszyjnik z diamentami i białymi topazami, 4505 zł/3154 zł

2. Kolczyki srebrne , 352 zł/282 zł

3. Buty czy elegancka marynarka nonszalancko zarzucona na ramiona, dopełnią całość ślubnej stylizacji. Transparentne szpilki ozdobione kryształkami wydłużą optycznie nogi i będą prawdziwą ozdobą twojej ślubnej kreacji!

Mat. prasowe

Marynarka Alexandre Vauthier/Moliera 2, cena 7370 zł

Szpilki Aquazzura/Moliera 2, cena 3700 zł

4. Torebka w kształcie brylantu to strzał w dziesiątkę, na przykład ten kultowy model od Sabriny Pilewicz. Można ją nosić jak kopertówkę w ręku lub na ramieniu – na łańcuszku.

Mat. prasowe

Torebka Sabrina Pilewicz, 600 zł