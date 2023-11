1 z 8

Za oknem mroźna zima rozkręciła się na dobre! Jeśli jeszcze nie masz okrycia, w którym w końcu nie będziesz marzła, mamy rozwiązanie-ciepły długi puchowy płaszcz!

Marcelina Zawadzka również pokochała ciepły puchowy płaszcz w najmodniejszym kolorze sezonu -bieli! Jeśli wam również się spodobał wiemy gdzie go kupić. Ten, niestety, jest raczej drogi - kosztuje 1799 zł. To marka Calvin Klein i możecie go kupić w znanym sklepie internetowym (w galerii sprawdźcie gdzie).

Na ratunek spieszą jednak sieciówki, w których znajdziecie podobne płaszcze w różnych kolorach, a w Pull&Bear identyczny biały - za jedyne 89 zł! Pamiętajcie, że nadal trwają wyprzedaże więc jest to idealny moment na uzupełnienie zimowej garderoby!

Z pewnością jest to stylowa inwestycja, bo taka kurtka nigdy nie wyjdzie z mody! Co sezon będzie cię ogrzewać nawet jeśli będziesz w sukience! Do tego polecamy najmodniejsze w tym sezonie śniegowce i żadna zima nie będzie straszna!

Zapraszamy do naszej galerii, gdzie znajdziecie supermodne ciepłe długie puchówki z wyprzedaży!

