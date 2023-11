4 z 5

Beyonce

Beyonce to szczęśliwa posiadaczka naturalnych loków (i to jakich!), więc karbowane fale ma… po prostu po porannym prysznicu. To dobra wiadomość dla dziewczyn z kręconymi włosami. Wystarczy, że po myciu głowy nałożą sporo żelu do loków i na czas schnięcia włosów przypną wsuwkami pasma do głowy tworząc drobne fale. Po wysunięciu spinek fryzura będzie gotowa i na kręconych włosach utrzyma się dłużej!