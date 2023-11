1 z 9

Zastanawiacie się, czym podkręcić wasze sylwestrowe stylizacje? Polecamy biżuterię, która w tym wyjątkowym dniu musi przede wszystkim błyszczeć!

To czas, kiedy możemy sobie pozwolić na istne szaleństwo, jeśli chodzi o nadmiar biżuterii. Minimalizm nie wchodzi w grę!

My postanowiliśmy przejrzeć sieciówki w poszukiwaniu najefektowniejszych błyskotek! Uwaga wszystkie kosztują po przecenie nie więcej niż 40 zł!

Gdzie na wyprzedaży kupić biżuterię na sylwestra 2018/2019 ?

Proponujemy przeszukać popularne sieciówki, które właśnie zaczęły wyprzedaże. To idealny moment, żeby kupić błyszczące dodatki w bardzo dobrych cenach.

W Zarze znajdziecie kolczyki w rozmiarze XXL, Reserved ma bogatą ofertę naszyjników z kryształków w klimacie Marylin Monroe. W Stradivariusie są duże bransolety, w H&M pierścionki. Małą czarną ożywi broszka z Mohito za jedyne 6,90 zł!

Jak to nosić?

W tym sezonie duża, efektowna biżuteria może zmienić charakter najprostszego looku. Wystarczy wiedzieć co i jak nosić. Cekiny, brokat, złoto, srebro, kolorowe kryształki to podstawa ale największy hit w tym sezonie to zdecydowanie perły! Te ze Stradivariusa to nasz numer jeden! ( zobacz w galerii-szósty slajd).

Naszyjniki są jak rodem z „Dynastii" muszą być duże i świecące: chokery, łańcuchy najlepiej noszone po parę sztuk na raz, jeśli lubicie kolczyki to tylko w rozmiarze XXL. Pierścionki? Proszę bardzo ale po parę na jednej dłoni, przepych to absolutna konieczność!!! Co jeszcze? Broszki, spinki a może wybieracie się na prawdziwy bal? Idealne będą brokatowe okulary - maska z H&M!! Znajdziecie je w naszej galerii!

Sprawdźcie sami jakie cuda znaleźliśmy na wyprzedażach w bardzo atrakcyjnych cenach!