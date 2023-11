Do świąt… już ostatnia prosta! Czy wiesz już, jak pokażesz się bliskim? Jeśli zaplanowałaś już fryzurę, kupiłaś najpiękniejsze prezenty i przemyślałaś kreację, czas na wybór makijażu!

Najlepszy makijaż na święta: czerwone usta i rozświetlona cera

Makijaż na święta musi… robić się szybko. Przecież nikt nie ma czasu na spędzanie godzin przed lustrem! Do tego powinien być trwały, by przetrwał wszystkie uściski, pocałunki i… wielkie ucztowanie, oraz elegancki i efektowny - w końcu w święta każda kobieta chce pięknie wyglądać.

Proponujemy makijaż klasyczny, kobiecy, uniwersalny i ponadczasowy, który robi się do tego w chwilę: czerwone usta na tle promiennej, rozświetlonej cery. Kochają go gwiazdy! Justyna Steczkowska nosi go z dodatkiem smoky na powiekach, Julia Wieniawa w wersji total błysk, a Aneta Zając - najbardziej uniwersalnej. Obejrzyj najpiękniejsze makijaże w naszej galerii i zainspiruj się!