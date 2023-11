Panna z mokrą głową jest tej wiosny stylowa i bardzo na czasie! Fryzury typu wet look to najlepsze, co projektanci mogli wymyślić na ciepłe miesiące. Wymagają minimum wysiłku, a efekt jest zawsze wspaniały - o ile wiesz, jak sprawić, by włosy wyglądały na mokre, a nie nieświeże… My wiemy i podpowiadamy!

Wet look, czyli włosy niby-mokre

Świat nie jest idealny, więc samo zmoczenie włosów nie wystarczy - wyschną i tyle. Musisz je ułożyć, póki są jeszcze wilgotne. Na rynku jest sporo kosmetyków stworzonych specjalnie do stylizacji takich uczesań, ale nie musisz ich kupować - wystarczą zwykłe (ale mocne!) żele, pianki, pomady, sole morskie i woski. Nakładaj je hojnie od czubka głowy, wczesując w pasma grzebieniem o szeroko rozstawionych zębach albo wręcz palcami. Kiedy osiągniesz zaplanowany efekt, spryskaj całe włosy nabłyszczającym lakierem.

Uwaga na olejki

Ważna sprawa! Do układania "wet looków" nie używaj raczej olejków, a jeśli już, to odrobinę. W przeciwieństwie do innych kosmetyków nie odparują z włosów, tylko je oblepią i po kilku godzinach włosy będą wyglądały na brudne. A tu chodzi o to, by było świeżo i czysto, jak po wyjściu spod prysznica lub morza… Dalsze instrukcje, jak uczesać się "na mokro", znajdziesz w naszej galerii!