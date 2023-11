3 z 8

Natasza Urbańska

Natasza Urańska zachwycała najbardziej słonecznym i promiennym makijażem podczas Flesz Fashion Night. Był jednym z naszych ulubionych! Idealnie pasował do żółtej sukienki i… opalenizny. Idealny na koniec lata! I na co dzień, bo jest tak dyskretny, że można go nosić także za dnia. Lubimy (bardzo, bardzo)!