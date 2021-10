Trzy topowe zabiegi SPA na jesień i zimę. Nie tylko świetnie relaksują, ale też odżywiają skórę, poprawiają owal twarzy i redukują zmarszczki

Podczas wizyty w SPA zapewnisz sobie zarówno pielęgnację, jak i relaks. Codzienny pośpiech i stres nie tylko pogarszają nastrój, ale również odbijają piętno na skórze. Sprawiają, że traci ona blask, jest przesuszona i nadmiernie pojawiają się na niej zmarszczki. Oto trzy zabiegi, które rozluźniają mięśnie, odżywiają skórę i gwarantują błogi relaks.

Zapraszamy do odkrywania dobrodziejstw naturalnych składników zaczerpniętych z Japonii w rytuale nawilżająco-relaksującym. Uwolnij swój umysł podczas podróży do kraju medytacji, gdzie panuje spokój i głęboki relaks. Doceń relaksujące właściwości bogatego w magnez proszku z muszli ostrygi, która usuwa zrogowaciały naskórek i dostarcza soli mineralnych. Odkryj łagodzące i nawilżające właściwości olejku z bawełny oraz ryżu, który zapobiega starzeniu, zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry i silnie odżywia. Na koniec ciało zostanie dopieszczone olejem z zielonej herbaty i azjatyckich glonów wakame.

Terapia liftingująca twarzy Zoga to genialny zabieg odmładzający. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile napięć gromadzi się na twarzy, które bezpośrednio przekładają się na jej wyraz, kierunek zmarszczek i kształt. Opadający owal i kąciki ust, drugi podbródek, opuchnięte okolice oczu, bruzda nosowo-wargowa, zmarszczki poprzeczne na czole, lwia zmarszczka lub brak zarysowanych kości policzkowych, a do tego nawracające bóle głowy czy bruksizm są wynikiem nadmiernego spięcia poszczególnych mięśni w górnej części tułowia i głowy. Terapia manualna twarzy Zoga to wysoko zaawansowana technika modelowania twarzy, przywracania mobilności tkanek, a co za tym idzie - właściwego ułożenia mięśni i wyrzeźbienia twarzy.

Kobido to niepowtarzalna forma sztuki masażu, która oznacza „starożytną drogę do piękna”. To rytuał podlegający ściśle określonym regułom, który bazuje na tradycji medycyny chińskiej, znanej jako „amma” (w dosłownym tłumaczeniu – naciskanie i pocieranie). Masaż Kobido jest jednym z najstarszych na świecie i najtrudniejszych z uwagi na złożoność technik manualnych w nim stosowanych. Składa się z kilku etapów: relaksacji, liftingu manualnego oraz drenażu tkanek. Masaż ten dotyka głębokich struktur mięśni twarzy, głowy, karku, co pozwala uzyskać nie tylko stan odprężenia, poprawy kondycji i kolorytu skóry, ale też daje wyraźne efekty podniesienia owalu twarzy, pojędrnienia tkanek oraz spłycenia zmarszczek.