Pocenie się to naturalny proces, który zachodzi w organizmie każdego człowieka. Dzięki niemu możliwe jest regulowanie ciepłoty ciała. Pot, który wydzielany jest w normalnych ilościach, ma zazwyczaj bezwonny zapach. W czasie upałów potliwość jest znacznie większa i w związku z tym często pojawia się nieprzyjemny zapach i tym samym duży dyskomfort.

W sklepach dostępnych jest bardzo wiele kosmetyków, których zadaniem jest skuteczne radzenie sobie z nadpotliwością. Jednym z nich są blokery, które skutecznie zamykają ujście gruczołów, niwelując potliwość. Sprawdzają się np. wtedy, gdy zastanawiasz się co zrobić, aby nie pocić się na całym ciele, ale też wtedy, gdy doskwiera nam pocenie w nocy.

Nadpotliwość: A może sprawdzi się dezodorant albo antyperspirant?

Dostępne są różne preparaty na nadmierne pocenie pod pachami. Dezodoranty zawierają związki, których zadaniem jest ograniczenie rozwoju bakterii bytujących na skórze. W ich składzie znajdują się również substancje zapachowe, których zadanie polega na zminimalizowaniu przykrego zapachu. Jeśli chodzi o antyperspiranty, to podobnie jak blokery potu zawierają one w swoim składzie alkaliczne sole glinu, których zadaniem jest zmniejszenie wydzielania potu. Innym składnikiem tych kosmetyków jest talk, który pochłania pot i również neutralizuje przykry zapach. Dla osoby, która poci się bardzo mocno, idealnym rozwiązaniem będzie antyperspirant lub bloker potu. Natomiast te osoby, które pocą się słabiej, mogą się zdecydować na dezodorant.

Na pocenie pomoże również prysznic i zioła

Na nadmierne pocenie się lepiej wybrać prysznic niż kąpiel w wannie, a do mycia ciała wykorzystać kosmetyki, które w składzie mają orzeźwiające składniki m.in. cytrusy albo miętę. Ważne jest, aby prysznic zakończyć polewaniem ciała chłodną wodą. Dzięki temu dojdzie do zwężenia ujścia gruczołów potowych. Najlepsze zioła na nadpotliwość to m.in. szałwia, kora dębu, pokrzywa, a także skrzyp polny, które odpowiednio zaparzone mogą nam pomóc.

Nadpotliwość stóp – co robić?

Nadmierne pocenie się stóp to bardzo uciążliwy problem, który może złagodzić mycie stóp dwa razy dziennie oraz regularne ścieranie zrogowaciałego naskórka. Można również używać dezodorantów do stóp, a także warto zdecydować się na noszenie wkładek antybakteryjnych.