Moro w stylizacjach to wyraźne nawiązanie do stylu militarnego, czyli wojskowego. Kiedyś ubrania z tym wzorem były zarezerwowane wyłącznie dla żołnierzy, teraz noszą go wszyscy – moro zagościło także w szafach kobiet. Kamuflaż zdobi damskie spodnie, kurtki, bluzy, T-shirty, czapki, torebki, a nawet skarpetki.

Ubrania we wzór moro to jeden z trendów, który powróci w tym sezonie. Wbrew pozorom, można z nimi stworzyć bardzo kobiece stylizacje.

Moro – do czego pasuje?

Moro to wyrazisty wzór, dlatego należy go stosować z umiarem. Łączenie kilku ubrań w ten deseń może wywołać komiczny efekt. Zdecydowanie lepiej jest postawić na jeden silny akcent i gładką resztę stroju. Moro można nosić także wyłącznie w formie dodatków: torebki, czapki z daszkiem, butów, skarpetek czy innych części bielizny. Spodnie, koszule, kurtki, bluzki i inne ubrania moro najlepiej komponują się ze stylem militarnym. W takim wydaniu łączy się je z elementami w naturalnych kolorach (khaki, oliwkowy, odcienie brązu) i metalowymi dodatkami (biżuterią, guzikami, pagonami). Całość można uzupełnić masywnymi butami z klamrami lub ozdobnymi dżetami.

Spodnie moro w kobiecych stylizacjach

Klasyczne spodnie moro kojarzą się często z bojówkami o dużych kieszeniach i mało kobiecym kroju. Ten typ ubioru nie jest już modny od co najmniej kilkunastu lat. Obecnie na wybiegach królują kobiece spodnie z wzorem kamuflażu w nowym wydaniu – w nich których każda dziewczyna będzie wyglądać korzystnie. Są to najczęściej rurki z niskim stanem i nogawką odkrywającą kostkę. Model ładnie podkreśla figurę i uwydatnia naturalne kształty. Może jednak trochę pogrubiać, dlatego warto zestawiać go z butami na obcasie lub trampkach na koturnie. W tym sezonie spodnie moro powinny znaleźć się w szafie każdej miłośniczki najnowszych trendów – jest to zdecydowany must have.

Ubrania moro na siłownię: legginsy, dresy i tank topy

Trend na ubrania maskujące od niedawna zagościł także w siłowniach i klubach fitness. Najmodniejsze ubrania do ćwiczeń to obecnie legginsy i dresy z wzorem moro. Kamuflaż zdobi również koszulki, T-shirty i tank topy aktywnych kobiet. Wiele z nich decyduje się nawet na zakup stanika sportowego lub innej bielizny moro. Jest to wzór, który idealnie wpisuje się w atmosferę wysiłku fizycznego i intensywnie spalanych kalorii – w ubraniach moro można poczuć się jak na szkoleniu wojskowym.