Jaki jest styl Moniki Olejnik? Z pewnością nie jest to look, obok którego można przejść obojętnie. Dziennikarka na co dzień zestawia ze sobą jaskrawe, dla wielu niepasujące do siebie wzory, tkaniny i kroje i bez wątpienia udało jej się stworzyć styl, który jest równie oryginalny, co ekscentryczny.

Ale najlepszymi przyjaciółmi kobiety są buty i stylizacje dziennikarki bez wątpienia potwierdzają tę regułę. W jednym z wywiadów Olejnik przyznała, że w swojej szafie ma ich 500 par, a niektóre z nich mają wręcz 5-cyfrowe ceny.

Ale nie myślcie, że Monika to jedna z tych pań, które po przysłowiowe bułki wychodzą w wysokich obcasach. Dziennikarka wypoczywa właśnie na Sycylii – odwiedziła już Syrakuzy, czy Taorminę, za każdym razem stawiając na odjechane stylizacje. Ostatnio dziennikarka pochwaliła się nową parą… płaskich klapków obszytych w całości czerwonym, puszystym futrem.

Okazały się one bardzo kontrowersyjne! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć, jak skomentowali je internauci – i ile Monika zapłaciła za swoje czerwone bambosze.