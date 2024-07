5 z 5

Klapki Julii „Bilston" kosztowały zaledwie 49 zł. Kosztowały – ponieważ są już niestety niedostępne. Ale nie ma powodów do smutku! Deezee nadal sprzedaje niemal identyczny model What The Faux. Kosztuje on 59,99 zł i jest dostępny w 6 wersjach kolorystycznych. Poza nimi, polski sklep sprzedaje także inne, inspirowane designerskimi modelami futrzane klapki. Wiecie co robić!