1 z 5

W sobotę na zamku w Windsorze odbyło się najważniejsze królewskie wydarzenie roku – ślub pary książęcej. Setki zaproszonych szczęśliwców przybyło na dwór królewski żeby uczcić ceremonię zaślubin Meghan Markle i księcia Harry'ego w swoich najlepszych strojach.

Więcej: Z królewskim protokołem na bakier, czyli te zasady złamano na ślubie Harry'ego i Meghan!

Na czym polegał dress code imprezy? Goście zostali poinformowani o obowiązującym stroju na długo przed ślubem pary – krótkie instrukcje dotyczące ubioru miały został uwzględnione na zaproszeniach. Jak informuje dziennik The Daily Telegraph, mężczyzn zachęcono, aby miali na sobie wojskowe uniformy, jaskółki bądź garnitury wizytowe – z kolei kobiety zostały poproszone o założenie „sukienki dziennej oraz kapelusza".

Więcej: Manuela Gretkowska ostro o ślubie księcia Harry'ego i Meghan Markle!

Ponieważ ceremonia zaślubin odbyła się w kościele, oczywiście należało też unikać nadmiernego eksponowania ramion czy nóg. Co więcej, zgodnie z Europejskim zwyczajem, należało unikać bieli – koloru panny młodej – i czerni – która jest kolorem żałobnym.

Więcej: Książę Harry i Meghan Markle są już małżeństwem! Oto najbardziej wzruszające momenty ceremonii

Myślicie, że zasady sa dość proste i niewmyagające? Wygląda na to, że nie do końca. Niektórzy z gości imprezy zignorowali wskazówki, a media społecznościowe zawrzały, zarzucając im modowe wpadki. Czy rzeczywiście ich stroje są aż takim faux pas? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby je zobaczyć.

Więcej: Meghan Markle miała dwie suknie ślubne! W której prezentowała się lepiej?