Do niedawna krata księcia Walii uznawana była za symbol stylowego i eleganckiego mężczyzny, który ubierał się zgodnie z ponadczasowymi trendami. Mimo upływu lat, wzór ten nadal jest bardzo modny, a na wybiegach pojawiają się różne stylizacje utrzymane w tym charakterze. Nie bez znaczenia jest to, że krata księcia Walii zarezerwowana jest nie tylko dla stylowych mężczyzn – z powodzeniem mogą ją nosić także kobiety.

Popularny wzór o nazwie krata księcia Walii pochodzi od Edwarda VII, który w latach 20. XX stulecia uznawany był za ikonę mody. W szczególności upodobał sobie on jeden rodzaj kraty, który cieszył się dużą popularnością w Szkocji. Mowa tu o tzw. glenurquahart check, noszonym przez łowców.

Garnitur w kratę księcia Walii – dla kobiet i mężczyzn

Garnitur w kratę księcia Walii mogą z powodzeniem nosić zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Decydując się na taki total look, warto pamiętać o odpowiednich dodatkach. Taki garnitur najlepiej komponuje się z białą, klasyczną koszulą oraz lakierowymi butami, utrzymanymi w stonowanej kolorystyce. Przedstawiciele obu płci do tego typu stylizacji mogą dobrać krawat lub muszkę. Modny garnitur w kratkę księcia Walii można zakładać na eleganckie przyjęcia, a także do pracy w biurze. Można go nosić również w mniej zobowiązującej formie, np. samą marynarkę z dżinsami lub spodnie garniturowe z luźnym swetrem.

Spódnica w kratę księcia Walii

W zależności od okazji spódnicę w kratę księcia Walii można nosić na różne sposoby. Do pracy w biurze najlepiej wybierać spódnicę o kroju ołówkowym i zestawiać ją z białą koszulą lub eleganckim dopasowanym sweterkiem z kaszmiru. W nieoficjalnych sytuacjach ta sama spódnica dobrze spisze się w połączeniu z golfem, bluzką z falbanami i długimi kozakami. Ciekawą propozycją jest również rozkloszowana spódnica w kratę księcia Walii o długości midi. Zaleca się noszenie jej z bluzkami i dodatkami o jednolitym kolorze.

Dodatki w kratę księcia Walii

Oprócz garniturów i spódnic w wielu sklepach można znaleźć dodatki w kratę księcia Walii. Dużą popularnością cieszą się szaliki, czapki oraz rękawiczki w tym wzorze. Można znaleźć również torebki i buty, wpasowujące się w ten trend. Wówczas, gdy decydujemy się na takie charakterystyczne dodatki, najlepiej zrezygnować ze wzorzystych ubrań i postawić na elegancką i ponadczasową klasykę.