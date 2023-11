Garnitur na wesele może być dwuczęściowy, trzyczęściowy (z kamizelką) lub koordynowany (inny kolor marynarki i spodni). Popularne kolory tej części garderoby to ciemnoniebieski, grafitowy lub ciemnoszary. Buty i skarpety powinny być czarne. Dobrze wygląda, gdy koszula na wesele jest biała, a krawat jednokolorowy (niebieski, bordowy lub szary).

Panuje zasada, że im bliższą osobą jest się dla pary młodej, tym bardziej elegancko powinno się wystroić. Ubiór w znacznym stopniu oddaje charakter osoby i potrafi dodać szyku i elegancji.

Rodzaj garnituru na wesele

Najbardziej klasycznym garniturem na ślub jest wersja dwuczęściowa w kolorze ciemnoniebieskim, grafitowym lub ciemnoszarym. Coraz rzadziej ubiera się już czarny garnitur, smoking lub frak. Jako gość lepiej nie wyglądać bardziej elegancko od pana młodego. Dobrze prezentuje się marynarka z otwartymi klapami zapinana na dwa guziki.

Dla bardziej wyrafinowanych panów ciekawym pomysłem na wesele jest wersja trzyczęściowa z kamizelką. Najlepiej, gdy kontrastuje ona ze spodniami i marynarką. Klasyczna wersja tego stroju zakłada szarą kamizelkę z ciemnoniebieskim garniturem.

Równie ciekawą opcją jest zestaw koordynowany, czyli inny kolor marynarki i spodni. Ten styl warto wykorzystać, gdy nie jest się bliskim krewnym pary młodej, ponieważ jest on bardziej casualowy. Typowa wersja tego ubioru to szare spodnie i ciemna marynarka. Należy uważać, aby zakładając zestaw koordynowany nie wyglądać zbyt ekstrawagancko, ponieważ goście zwykle trzymają się jednokolorowej wersji.

Jakie buty i skarpety na wesele?

Klasyczna wersja obuwia na wesele to czarne oxfordy (wiedenki). Te buty mają prostą formę bez dodatków i ozdób. To eleganckie obuwie, które pasuje do każdego garnituru. Na wesele często wykorzystuje się też lotniki (wholecut), czyli (jak angielska nazwa wskazuje) buty zrobione z jednego kawałka materiału. One również są stonowane z zamkniętą przyszwą. Na taką imprezę zwykle zakłada się czarne buty, które muszą być dokładnie wypastowane i wypolerowane.

Skarpety na wesele powinny być w kolorze butów lub ewentualnie dopasowane do poszetki. Muszą być wysokie, aby nie było widać łydki, nawet podczas siadania.

Koszule, poszetki i krawaty na wesele

Wybierając koszulę na wesele, należy koniecznie zdecydować się na tę z długim rękawem i mankietami. Z reguły wybiera się białą, jednak gdy nie jest się najbliższą rodziną pana młodego można założyć też błękitną lub różową koszulę. Powinna być zapięta na wszystkie guziki, włożona w spodnie i dobrze wyprasowana.

Poszetka to element, który może być bardziej ekstrawagancki od reszty stroju. Dobrze, jeśli jest lniana, ponieważ lepiej się trzyma w kieszeni.

Krawat lub muszka na wesele to niezbędny element każdego męskiego stroju. Powinien on być w jednym kolorze lub z subtelnym wzorem. Popularne kolory krawatów to niebieski, bordowy lub szary. Najlepszy materiał do tego elementu to jedwab. Należy unikać krawatów z poliestru lub mikrofibry, które nie są zbyt eleganckie. Najprostszy i najbardziej typowy węzeł to four i hand, jednak w miarę umiejętności i wyczucia stylu warto poeksperymentować, stosując takie metody wiązania, jak: węzeł księcia Alberta, węzeł victoria lub węzeł winsdorski.