Modne sneakersy wiosna 2021. Anna Lewandowska znów założyła ulubiony model za 2500 zł. Podobne kupisz w Zarze za 119 zł

Białe sneakersy - te na delikatniejszej lub wręcz przeciwnie - te na grubej traktorowej podeszwie to pozycja obowiązkowa w szafie każdej kobiety wiosną 2021. Wie o tym doskonale Anna Lewandowska, która już jakiś czas temu postanowiła kupić hitowy model sneakersów, przypominających swoim wyglądem nieco trampki. Lewandowska zdecydowała się na ciężkie białe sneakersy od Prady, których cena może przywrócić was o zawrót głowy. Kosztują one bowiem aż 2500 złotych.

Białe sneakersy na grubej podeszwie na wiosnę 2021

Model Prada na około pięciocentymetrowej podeszwie to idealna opcja dla kobiet, które chciałyby dodać sobie kilka centymetrów wzrostu, a przy tym czuć się komfortowo. Model tych sneakersów jest zdecydowanie odważnym wyborem - ale nam bardzo się podoba!

Anna Lewandowska postanowiła połączyć biały t-shirt z klasycznymi ciemnymi skinny jeans i czarną marynarką. Całość uzupełniła czapką z daszkiem i białymi sneakersami od Prady.

Białe sneakersy Prada na traktorowej podeszwie to jedne z ulubionych butów Anny Lewandowskiej. Ich cena jest niestety mocno zaporowa. Jeśli wpadły wam w oko, musicie liczyć się z wydatkiem 2500 złotych.

Podobne sneakersy kupisz w Zarze za 119 złotych. Ich platforma ma dokładnie 4,5 centymetra, co oznacza że zyskasz dokładnie tyle centymetrów przy swoim wzroście. Niezły trik na realne wyszczuplenie i wydłużenie swojej sylwetki!