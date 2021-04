Julia Wieniawa w sneakersach CCC za 100 złotych idealnych na wiosnę 2021. Wyglądają na ultra drogie!

Julia Wieniawa ostatnio spędza sporo czasu w domu - wszystko w związku z nowymi obostrzeniami i pandemią koronawirusa. W tym momencie Julka zapomina o dziewczęcych sukienkach, szpilkach czy innych wyjściowych ubraniach, i stawia na wygodne casualowe looki. Jej ostatnia stylizacja to na to dowód. Fani są zachwyceni i

- I jak tu nie kochać dresów? - Fajne buty! - Stylizacja sztos! - piszą fani pod stylizacją Julki.

Hitowe sneakersy za 100 złotych z CCC - Julia Wieniawa ma ten model

Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie i za ile Julka upolowała cały zestaw. Klasyczne joggery wykonane z bawełny sprawdzą się nie tylko w casualowych stylizacjach, ale także tych w klimacie bliższym athleisure. To model marki Sprandi za 99 złotych. A bluza? Oversize’owa bluza o długim kroju niezawodnie sprawdzi się w stylizacji z legginsami lub nawet jako sukienka. Kosztuje 149 złotych i to również projekt Sprandi dostępny w CCC.

A buty? Te białe sneakersy kosztują 129,99 zł - i o dziwo, to również model Sprandi ;-). Klasyczne sneakersy o uniwersalnym, ponadczasowym fasonie, które będą idealnym zwieńczeniem każdej casualowej stylizacji. Wyjmowana wkładka zapewnia stopom maksymalny komfort i gwarantuje ich stabilizację, zaś unikalna faktura zadowoli miłośników subtelnego szyku. Buty świetnie nadają się do noszenia zarówno na co dzień, jak i do pracy.

Skusicie się na podobne zestawienie w tym sezonie? Naszym zdaniem, to idealny look do pracy w domu lub na wiosenny spacer z rodziną lub znajomymi.