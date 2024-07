Plecak przeżywa swój renesans i skutecznie wypiera torebkę. Jest on od niej poręczniejszy, a co najważniejsze w mniejszym stopniu obciąża kręgosłup. W zależności od kroju, materiału i wzoru, plecak damski może dopełniać zarówno stylizację casualową, jak i wpasowywać się w bardziej elegancki look.

Jednym z najmodniejszych akcesoriów ostatnich kilku sezonów jest plecak miejski, który można nosić na wiele różnych sposobów. Charakteryzuje się on stosunkowo niewielką pojemnością (max. do 30 l). Dobrze sprawdzi się na imprezę, zakupy oraz spotkanie ze znajomymi.

Plecaki na co dzień – do szkoły, pracy, na zakupy i spotkanie ze znajomymi

Modny plecak damski jest doskonałym pomysłem na nadanie charakteru casualowym stylizacjom. W zależności od fasonu, materiału i wzoru można nosić go zarówno do pracy i szkoły, jak i na zakupy oraz spotkanie ze znajomymi. Jednym z najmodniejszych typów jest plecak-worek, który dopełni stylizację „na luzie”. Można zestawić go z trampkami, dżinsową lub skórzaną kurtką, krótkimi spodenkami oraz spodniami cargo. Do pracy w biurze dobrze sprawdzi się plecak skórzany o klasycznym fasonie. Można założyć go do prostej sukienki, ołówkowej spódnicy, marynarki, białej bluzki oraz spodni cygaretek. Nie należy również zapominać o dopasowaniu kolorystycznym – do pracy najlepiej postawić na klasykę w postaci czerni lub granatu. Natomiast przy wyborze plecaka miejskiego na imprezę lub spotkanie z przyjaciółmi można bardziej zaszaleć i wybrać plecak w: kwiaty, etniczne wzory czy neonowe barwy. Ciekawą propozycją jest również plecak vintage, który najlepiej sprawdzi się w stylizacjach młodzieżowych i festiwalowych.

Elegancki plecak wizytowy na wyjątkowe okazje

Chociaż plecak damski kojarzy się przede wszystkim z miejskim luzem, z powodzeniem można założyć go na wesele czy inne uroczystości, tworząc tym samym nietuzinkową stylizację. Na oficjalne okazje najlepiej sprawdzi się plecak skórzany jednokolorowy ze srebrnymi lub złotymi wstawkami. Można również postawić na plecak pikowany, który dobrze będzie się prezentował z czółenkami i kwiecistymi sukienkami. Na weselę, komunię czy chrzest warto wybrać plecak z łańcuszkiem, dzięki któremu stanie się on bardziej elegancki.