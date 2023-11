1 z 11

Ostatnio Hailey Baldwin zmieniła swój styl. Dopasowane ubrania zamieniła na luźne bluzy, marynarki oraz płaszcze. Niektórzy twierdzili, że w ten sposób modelka chce ukryć ciążowe krągłości. Żona Justina Biebera miała dość tych plotek. Postanowiła opublikować na Instagramie zdjęcie w bikini, na którym z dumą prezentuje swój płaski brzuch.

Wygląda więc na to, że nagła zmiana stylu Hailey Bieber nie jest spowodowana ciążą. Modelka rozkochała się przede wszystkim w długich, oversize'owych płaszczach w kolorach ziemi. Jednym z jej ulubionych jest ten w modną kratę. Specjalnie dla was przejrzeliśmy popularne sieciówki, aby znaleźć podobne modele do tego, który wybrała Hailey Bieber. Niektóre z nich zostały przecenione i możecie je upolować w bardzo korzystnych cenach! Zobaczcie naszą galerię i wybierzcie coś dla siebie!

