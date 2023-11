Klasyczna czapka, futrzana pilotka, stylowy kapelusz, francuski beret – to ponadczasowe nakrycia głowy, które nigdy nie wychodzą z mody. To, że ich podstawową funkcją jest ochrona przed mrozem i czynnikami zewnętrznymi nie oznacza, że musimy zrezygnować z efektownych stylizacji. Należy przy tym pamiętać, że zimowe nakrycie głowy powinno być dostosowane do kształtu twarzy, typu urody, a także koloru włosów.

Niektóre panie dobrowolnie rezygnują z zimowych nakryć głowy, a ich motywacja jest najczęściej związana z obawą o nieatrakcyjny wygląd. Nie bez znaczenia jest to, że duży wpływ na to, jak leży dane nakrycie głowy, ma nasza fryzura. Długie włosy najefektowniej prezentują się rozpuszczone, natomiast krótsze włosy można zapleść w warkocz lub upiąć w niechlujnego kucyka.

Czapka beanie

Czapka beanie jest najpopularniejszym nakryciem głowy na zimę. Charakteryzuje się wydłużonym i swobodnie zwisającym tyłem. Zaletą tej czapki jest uniwersalność, ponieważ pasuje ona praktycznie do każdej osoby (bez względu na kształt twarzy). Występuje w wielu wariantach, m.in. z pomponem i z manifestacyjnymi napisami i nadrukami. Tego typu modne czapki zazwyczaj nie są zbyt grube i eleganckie, co sprawia, że niezbyt dobrze sprawdzą się w zestawieniu z biurową lub wieczorową stylizacją. Odmianą czapki beanie jest czapka krasnal, która charakteryzuje się mocno wydłużonym tyłem, co zresztą sugeruje już jej nazwa.

Futrzana pilotka

Futrzana czapka pilotka to dobry wybór dla kobiet, które nie tylko chcą być modne, ale przede wszystkim myślą o zabezpieczeniu się przed ujemnymi temperaturami. Tego typu nakrycie głowy dobrze sprawdzi się przede wszystkim podczas bardzo mroźnych dni. Nie bez znaczenia jest to, że futrzane czapki pasują zarówno do eleganckich, jak i casualowych stylizacji. Ponadto futrzaną pilotkę można nosić na dwa różne sposoby: do wieczorowego okrycia z zawiązanymi uszami lub do sportowych stylizacji – z opuszczonymi.

Elegancki kapelusz

Elegancki kapelusz najlepiej prezentuje się ze stylowym i długim płaszczem oraz butami na wysokim obcasie. Najpopularniejszym typem kapelusza jest fedora, a także kapelusz kowbojski, który dobrze prezentuje się w zestawieniu z casualowymi stylizacjami. Mimo że kapelusz jest stylowym i eleganckim dodatkiem do stylizacji, to jest on jednak dość kłopotliwym rodzajem nakrycia głowy, ponieważ wiele kobiet ma problem z doborem właściwego dla nich fasonu. Z tego powodu zaleca się zakup kapelusza w dobrze wyposażonym salonie, w którym można przymierzyć kilka fasonów i skorzystać z porady stylistki.

Beret – francuski szyk

Podobnie jak kapelusz, również beret należy do „trudnych” nakryć głowy, ponieważ nie pasuje on każdej kobiecie. Niegdyś noszenie beretu było zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn i było symbolem przynależności do inteligencji. Obecnie noszenie beretu kojarzy się z francuskim szykiem i elegancją. Najpowszechniejszym rodzajem tego nakrycia głowy jest okrągły beret dzianinowy z antenką, który można odnaleźć w szafie naszych babć. Oprócz tego modne są również berety: filcowe, aksamitne i moherowe. Berety pasują przede wszystkim kobietom o mocno zarysowanych kościach policzkowych oraz o trójkątnej twarzy. Z noszenia tego typu nakrycia głowy powinny zrezygnować kobiety z okrągłą głową i małym czołem.