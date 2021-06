Modne marynarki na lato 2021 w stylu Lewandowskiej, Rozenek-Majdan i Cichopek, które dostaniecie w Sinsay czy Reserved

Myślisz, że jest jeszcze za wcześnie na przygotowania do sezonu jesień/zima 2020? I tak, i nie! Jeśli aktualnie buszujesz po sieciówkach takich jak H&M, Zara czy Reserved, nie skupiaj się tylko na szortach, sukienkach midi lub maxi w kwiaty i sandałkach. Rzuć również okiem na skórzane ramoneski, botki, lekkie karmelowe płaszcze, oversize'owe marynarki, a nawet... puchówki! Zgadza się! Przygotuj się z nami na jesień już teraz, jeśli chcesz zaoszczędzić. Przeceny na wyżej wymienione artykuły sięgają nawet 70 procent, dlatego warto zaopatrzyć się w część z nich już teraz! Oto 5 pozycji, które powinnaś kupić na letnich wyprzedażach w Zarze. Zobacz także: Modne i wygodne klapki na lato 2020, które na Instagramie są hitem! Topowy model kosztuje 89 złotych 1. Lekki, zamszowy płaszcz to idealna opcja na jesienny spacer. Jest na tyle lekki, że możesz nosić go w chłodniejsze letnie wieczory, ale zarazem na tyle uniwersalny, że spokojnie założysz go jesienią do większości stylizacji. Teraz kosztuje w Zarze 139,00 zł, wcześniej kosztował 199 zł. 2. Marynarka w stylu rustykalnym w kratkę, Zara, 139 zł. Wcześniej kosztowała 249 złotych. Oversize'owa marynarka powinna znaleźć się w szafie każdej z nas. Jeśli nie chcesz stawiać na klasyczną czerń, dobrym zamiennikiem jest marynarka w kratę. Krata pojawiała się niezwykle często na pokazie Christiana Diora na sezon jesień/zima 2020. To tym bardziej dobry powód, by kupić tę marynarkę! 3. Nasz numer trzy to sweter w paski we francuskim stylu. Jeśli chcesz poczuć się jesienią jak prawdziwa Francuzka, sweter w poziome paski to pozycja obowiązkowa. Będzie pasować to ołówkowej spódnicy lub do mum jeans i mokasynów. Teraz możecie upolować go w Zarze za 49 zł. Wcześniej kosztował...