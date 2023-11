Fryzury damskie z warkoczy to idealne dopełnienie letnich stylizacji. Róża z warkocza to subtelne i bardzo kobiece uczesanie, które sprawdzi się zarówno na przyjęciu weselnym, jak również jako codzienna fryzura, np. do pracy.

Warkocze holenderskie, bokserskie, wodospady czy klasyczne to wciąż modne fryzury, które sprawdzają się na różne okazje, zarówno na eleganckie przyjęcia, jak i na co dzień. Plecionki na włosach nie są trudne w wykonaniu, a wyglądają bardzo efektownie.

Jak zrobić warkocz w kształcie róży, krok po kroku

Warkocz w kształcie róży wymaga podpięcia, do czego idealnie sprawdzają się zwykłe cienkie wsuwki. W zależności od grubości włosów, do wykonania fryzury na lato wystarczy od 3 do 6 wsuwek.

Rozczesz dokładnie kosmyki szczotką do włosów (np. typu tangle teezer, posiadającą specjalne plastikowe wypustki, które bezboleśnie rozczesują nawet najbardziej poplątane kosmyki, nie powodując tym samym ich elektryzowania się).

Przy pomocy grzebienia oddziel jedno pasmo włosów (jego grubość zależy od tego, jak gęsty chcesz z nich wykonać warkocz).

Pasemko kosmyków podziel na 3 części i zapleć z nich klasyczny warkocz.

Końcówkę warkocza zabezpiecz cienką gumką.

Zewnętrzne pasma warkocza rozciągnij na boki, a wewnętrzne zostaw w nienaruszonym stanie.

Powstały warkocz zwiń w rulon, zaczynając od jego końca.

Rozciągnięte pasma włosów stworzą efekt płatków róży.

Powstałą różę z warkocza zabezpiecz wsuwkami, wpinając je od spodu, tak, aby nie były widoczne.

Gotowe!

Utrwalanie fryzury na lato - czego użyć?

Do wykończenia fryzury przydadzą się kosmetyki utrwalające do włosów. Różę z warkocza wystarczy spryskać lakierem w odległości ok. 30-40 centymetrów, wykonując przy tym koliste ruchy. Do utrwalania fryzury można wykorzystać również specjalny żel. Preparat o konsystencji rozwodnionej galaretki doskonale podkreśli splot włosów i ładnie utrwali efekt końcowy. Niewielką ilość żelu należy wetrzeć w dłonie i delikatnie wmasować we włosy, nadając im określony kształt.

Róża z warkocza - modna fryzura na wiele okazji

Fryzury damskie z plecionych warkoczyków rewelacyjnie sprawdzają się na specjalne okazje, takie jak: wesele, chrzciny, komunia czy sylwester. Róża z warkocza to uniwersalne upięcie, które będzie ładnie komponować się również na co dzień, np. do letnich sukienek, topów czy tunik plażowych.