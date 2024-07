Długie włosy można czesać na wiele sposobów. Zaplatanie różnego rodzaju warkoczy, to sposób na oryginalne i bardzo dziewczęce fryzury.

Reklama

Jeżeli chcemy na wielkie wyjście mieć rozpuszczone włosy, warkocz wodospad idealnie się sprawdza. Dzięki niemu fryzura jest lekka ale też elegancka.

Jak wykonać warkocz wodospad?

Fryzury tej nie da się wykonać na włosach mocno pocieniowanych, ponieważ pasma którymi będziemy przeplatać kosmyki „wodospadu” muszą wystarczyć na warkocz dookoła głowy. Przed rozpoczęciem zaplatania warkocza, należy zaopatrzyć się w następujące przybory: szczotka, grzebień, lakier do włosów, pianka do włosów, gumka do włosów. Świeżo umyte włosy będą śliskie i trudne do ułożenia. Dlatego należy jeszcze w wilgotne włosy wgnieść piankę, która ułatwi ujarzmienie zbyt śliskich kosmyków.

Zobacz także

Krok 1: Bardzo dokładnie rozczesujemy i wygładzamy włosy, możemy do tego celu użyć preparatu wygładzająco-nabłyszczającego lub prostownicy. Przed prostowaniem koniecznie użyjmy środka chroniącego włosy przed stylizacją w wysokich temperaturach. Długie włosy są szczególnie narażone na uszkodzenia.

Krok 2: Robimy przedziałek z boku głowy na lewą stronę, zaczynając na wysokości środka prawej brwi. Osoby praworęczne powinny zacząć pleść warkocz z lewej strony, leworęczne odwrotnie.

Krok 3: Palcami wydzielamy trzy cienkie pasma z wierzchu po lewej stronie i zaczynamy zaplatać jak warkocz francuski z tą różnicą, że nie dobieramy włosów do wszystkich pasm, tylko zastępujemy cały czas pasmo które było z prawej strony – kolejnym.

Krok 4: Pleciemy warkocz dookoła głowy kierując się ku dołowi i cały czas owijając jedno dobierane z czubka głowy pasmo dwoma pozostałymi. Na koniec splatamy wszystkie pasma w zwykły warkocz – mniej więcej na wysokości płatka prawego ucha – jeśli warkocz był zaplatany z lewej strony. Związujemy gumką i utrwalamy lakierem do włosów. Puszczone luźno pasma włosów, które tworzą efekt wodospadu można dodatkowo podkręcić lokówką lub wyprostować.

Warkocz wodospad to fryzura warta opanowania, ponieważ sprawdza się jako uczesanie dla długich włosów zarówno na co dzień jak i na specjalne okazje.

Długie włosy wymagają specjalistycznej pielęgnacji! Black Friday promocje to doskonała okazja, aby kupić najlepsze odżywki!