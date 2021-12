Zamiast 300 zł u fryzjera, wydaj 12 złotych w drogerii! To cudo gwarantuje platynowy blond bez rudości

Rozjaśniacz do włosów blond w sprayu za 9 złotych z Hebe to hit wśród Wizażanek. Jest tani i skuteczny. Jak go użyć, by pozbyć się odrostów?

Farbujesz swoje włosy na blond, ale tuż przed Świętami nie masz czasu i nie możesz odwiedzić swojego fryzjera, żeby pozbyć się niechcianych odrostów? Mamy dla ciebie rozwiązanie w postaci kultowego już sprayu do włosów, który kupicie tak naprawdę wszędzie. Spray do włosów "Multi Blond Reflex" marki Joanna kosztuje obecnie na stronie Hebe 9,99 zł. Niestety w drogeriach stacjonarnych jest coraz rzadziej spotykany, na szczęście online jest nadal dostępny! Rozjaśniacz w sprayu od Joanny cieszy się niezwykle dużą popularnością na forum Wizaż.pl. Wizażanki oceniły go w pięciogwiazdkowej skali na 4,8! To naprawdę wspaniała ocena: Wystarczy psiknąć parę razy i włosy się rozjaśniają. Nie zauważyłam, żeby włosy były po nim zniszczone. Działa szybko, różnicę widać już po wysuszeniu włosów. Świetnie się sprawdził, gdy chciałam rozjaśnić końcówki moich ciemnobrązowych włosów przed farbowaniem! Jest świetny!!! Nadaje włosom jaśniejszy kolor, i naprawdę prawie w ale ich nie niszczy i nie pali (...) jest dziecinnie łatwy w aplikacji - piszą Wizażanki. Jak używać rozjaśniacza do włosów w sprayu ? Aplikacja rozjaśniacza w sprayu jest banalnie prosta. Rozjaśniacz do włosów w sprayu jest przeznaczony dla osób o jasnych włosach: od jasnego do ciemnego blondu. Mogą używać go osoby, które chcą w stopniowy sposób rozjaśniać włosy i sprawić, żeby pojawiły się na nich delikatne, jasne pasemka, naturalnie wyglądający balejaż . Rozjaśniacz pomaga ukryć również odrosty. Zabezpiecz ubranie i załóż rękawiczki ochronne. Twoje włosy muszą być suche w trakcie aplikacji. Należy spryskać je kosmetykiem równomiernie z odległości ok. 20-25 cm. Następnie musisz je przeczesać...