Uterqüe, 495 zł

Dla każdej z was, która nie dysponuje wolnymi 9 tysiącami złotych, mamy propozycję z odrobinę niższej półki: torebkę Uterqüe. Marka, która 2 miesiące temu uruchomiła polski sklep internetowy, należy do koncernu Inditex - tego samego, który stoi za sukcesem Zary, Massimo Dutti i Bershki. Wykonana w Hiszpanii torebka z wysokiej jakości skóry tłoczonej we wzór skóry krokodyla może okazać się inwestycją na lata!