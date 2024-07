1 z 13

To najbardziej pożądany model spodni w tym sezonie! Szerokie spodnie z wysokim stanie już zagościły w garderobach gwiazd. Na przykład modelka Karlie Kloss stworzyła z ich udziałem bardzo efektowny zestaw w stylu marynarskim. Do białych szerokich spodni dodała krótki top w paski i granatową bardzo modną w tym sezonie kurtkę bomber. Naszym zdaniem, spodnie z wysokim stanem równie dobrze wypadają także w wersji eleganckiej albo we wciąż modnym stylu lat 70. Zobaczcie, jakie modele udało nam się znaleźć w sklepach. Powiedzcie nam, jak wam się podobają? I czy mają szansę by się pojawić na waszej wiosennej liście zakupów?

Zobaczcie też: Wraca moda na kowbojki! Ewa Chodakowska ma model w kwiaty! A wy jakie wybierzecie? SHOPPING