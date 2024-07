Ubrania z szerokimi rękawami są zwykle luźne i wygodne. Idealnie sprawdzają się w czasie upałów, jeśli są uszyte z przewiewnych materiałów (bawełny lub lnu). Odzież z szerokimi rękawami można nosić również jesienią, zimą oraz wiosną, ponieważ pasują do wielu stylizacji. Bluzki oraz sukienki można założyć na eleganckie przyjęcie. Natomiast do tuniki warto założyć szeroki płaszczyk oraz botki.

Ubrania z szerokimi rękawami nawiązują do mody lat 70. Pojawiają się najczęściej w stylizacjach typu boho. Poza tunikami i sukienkami, popularne są również bluzki w duże kwiaty, spodnie dzwony, kamizelki z frędzlami, a także wianki i opaski na włosach.

Do czego pasują bluzki wizytowe z szerokimi rękawami?

Bluzki wizytowe z szerokimi rękawami można założyć na różne okazje, zarówno do biura, jak i na imprezę dla pracowników, a także na uczelnię. Do eleganckiej stylizacji (na przyjęcie lub do restauracji) warto wybrać stonowane barwy (czerń, granat, szarość) i połączyć bluzkę z obcisłą ołówkową spódnicą do kolan. Można założyć również czarną skórzaną spódnicę, ciemne kryjące rajstopy oraz botki na obcasie. Do bluzki wizytowej z szerokimi rękawami warto dopasować także obcisłe spodnie i szpilki. Stylizację może dopełnić mała, błyszcząca torebka, która nada charakter całości. Na uczelnię warto założyć bluzkę w kwiatowe lub geometryczne wzory, narzucając na nią kamizelkę z frędzlami.

Tuniki i sukienki z szerokimi rękawami - stylizacje

Kolorową luźną tunikę z szerokimi rękawami można założyć do legginsów lub rurek. Sukienki, które mają koronkowe wykończenia (rękawy, dekolt), sprawdzą się na eleganckich przyjęciach (weselach, chrzcinach, poprawinach). Zarówno tuniki, jak i sukienki połączone z butami na wysokim obcasie lub koturnach, wydłużą optycznie nogi. Jeśli ubrania są luźne, ukryją również fałdki na brzuchu oraz szerokie ramiona. Sukienki i tuniki z szerokimi rękawami mogą mieć różne kolory (pomarańczowy, czarny, różowy) oraz wzory (kwiaty, liście, figury geometryczne).

Jak dobrać dodatki do ubrań z szerokimi rękawami?

Do ubrań z szerokimi rękawami warto założyć również biżuterię. Duże naszyjniki będą pasowały do jednolitych kolorów bluzek, tunik oraz sukienek. Poza tym, można założyć szeroką bransoletę lub kilka małych szeleszczących ozdób na nadgarstki. Stylizację dopełnią również pierścionki z dużymi kamieniami, a także kapelusz z rondem.