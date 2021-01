Moda na zimę. Katarzyna Cichopek z "M jak miłość" w ciepłym swetrze w paski. Znaleźliśmy identyczne od 34,90 zł. Są idealne na mrozy!

Katarzyna Cichopek w sezonie zimowym zachwyca stylizacjami z ciepłymi swetrami w roli głównej. Gwiazda „M jak miłość” stawia na wygodne zestawy, w których jednocześnie wygląda bardzo kobieco. Tym razem aktorka zaskoczyła stylizacją z ciepłym swetrem w roli głównej, którą zaprezentowała na swoim balkonie. Znaleźliśmy podobne modele swetrów, niektóre z nich są obecnie dostępne w naprawdę niskiej cenie!

Katarzyna Cichopek w ciepłym swetrze w paski

Ciepłe swetry w sezonie zimowym to podstawa garderoby. Wystarczy, że założymy do nich jeansy i ciepłe śniegowce lub botki i mamy gotowy look na co dzień. Z kolei w połączeniu ze zwiewną spódnicą obszerny sweter sprawi, że stylizacja będzie wyglądała bardzo kobieco.

W ostatnim czasie oversizowe, ciepłe swetry pokochała Katarzyna Cichopek. Gwiazda tym razem wybrała model w szerokie liliowe pasy, który idealnie pasuje do białych jeansów. Znaleźliśmy niemal identyczny w sklepie Molly.pl za 189 zł, ale okazuje się, że podobne kupimy w topowych sieciówkach już od 34,90 zł!

Sami spójrzcie! Ta stylizacja z białym kolorem w roli głównej w zimowej scenerii wygląda doskonale...

Luźny sweter w stylu Katarzyny Cichopek w szerokie pasy w kolorze liliowym znajdziemy w sklepie Molly.pl za 189 zł.



Mat. prasowe

Z kolei na wyprzedaży w sklepie House znajdziemy propozycję w kontrastowe czarno-białe pasy. Obecnie jest przeceniony z 90 zł na 59 zł!

Mat. prasowe

Z kolei marka Asos proponuje na zimę sweter w biało-różowe szerokie pasy. Ten model kupimy za 169 zł.

Mat. prasowe

Najtańszy sweter w szerokie pasy w stylu gwiazd znajdziemy na wyprzedaży w H&M. Sweter ze zdjęcia kupimy na wyprzedaży zimowej za 34 zł.