Katarzyna Cichopek, znana m.in. z roli Kingi w "M jak miłość" czy prowadzenia "Pytanie na śniadanie" doskonale wie, co jest modne i stylowe, a my po raz kolejny możemy podziwiać jej doskonałą stylizację. Gwiazda pochwaliła się zdjęciem na swoim Instagramie, na którym pozuje w super modnym futerku oraz fantastycznych botkach od znanej, światowej projektantki! Na ten total look gwiazda "M jak miłość" wydała kilka tysięcy złotych, ale nie martwcie się - niemalże identyczne rzeczy znajdziecie w popularnych sieciówkach.

Katarzyna Cichopek w stylizacji za kilka tysięcy złotych

Katarzyna Cichopek jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd. Jej stylizacje zawsze przyciągają wzrok tysięcy fanek, które często inspirują się stylem aktorki. W szafie gwiazdy znajdują się prawdziwe modowe perełki od znanych światowych projektantów, ale nie brakuje w niej również rzeczy z popularnych sieciówek. Ale tym razem Kasia Cichopek zdecydowała się na bardzo elegancki i drogi zestaw.

Na Instagramie gwiazdy "M jak miłość" pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy aktorkę w różowym sztucznym futerku, jasnych jeansach oraz czarnych botkach. W komentarzach pod postem, szybko pojawiły się pytania o poszczególne elementy garderoby.

- Zakochałam się w tych butach❤️❤️❤️ Zdradzisz, gdzie można kupić? - Przepiękne futerko. Proszę napisać skąd - Piękna! Skąd te buty ? Cudne - Buty❤️❤️❤️ - Ale śliczne futerko i jaki kolor! Wow! ???????? - piszą fanki w komentarzach pod postem.

Kasia Cichopek zdecydowała się na sztuczne futerko projektu Michaela Korsa które kosztuje ok 1200 zł. Trzeba jednak przyznać, że prezentuje się fenomenalnie!

Instagram/Mat. prasowe

Ale my postanowiliśmy sprawdzić, gdzie można dostać podobne i dużo tańsze sztuczne futerka. Model, który zwrócił naszą uwagę możecie upolować w H&M za 279,99 złotych.

Mat. prasowe

Z kolei buty Kasi Cichopek to model, który zaprojektowała Isabel Marant, jedna z najpopularniejszych projektantek mody na świecie! Polskie gwiazdy kochają obuwie od Isabel Marant, a model, który ma na sobie Kasia Cichopek, kosztuje niemało, bo ok. 4400 złotych.

Mat. prasowe

A Wam jak się podoba najnowsza stylizacja Kasi Cichopek? My jesteśmy zachwyceni!