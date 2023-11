Wiosną nasza garderoba powinna odzwierciedlać lekkość, kreatywność i radość. Stylizacje mają pomóc nam zapomnieć o mroźnej zimie, której towarzyszyły puchówki, sztruksy oraz ciężkie szale i ukazywać naszą radość z życia. Najnowsze trendy modowe kierują naszą garderobę w stronę chłodnych pastelowych odcieni, kolorowych frędzli, metalicznych dodatków i przezroczystości.

Moda chętnie przełamuje oczywiste rozwiązania i daje dużą swobodę tworzenia. Wiosną warto sięgnąć po takie nieoczywiste połączenia, np. zestawienia romantycznej sukienki z kurtką typu bomber, trampkami i apaszką. Dzięki temu nasza stylizacja będzie nowoczesna, lekka i zyska młodzieżowego charakteru.

Nowa odsłona pasteli - chłodna witalność

Jak każdego roku, wiosną powracają subtelne pastelowe odcienie. W tym roku warto jednak postawić na ich chłodne tonacje, dzięki którym nasza stylizacja zyska świeżego wyglądu i nie będzie przerysowana. Chłodne odcienie pasteli będą bardziej kojarzyć się z witalnością niż słodyczą i możemy je nosić w zestawach eleganckich i codziennych. Sprawdzą się jako kolor bazowy sukienek i garniturów lub element dodatkowy w postaci koszuli, torebki czy butów. Pastelowe ubrania doskonale wyglądają w zestawie jedno- i wielobarwnym.

Kobiecy błysk, czyli metaliczne elementy w stylizacji

Wiosna sprzyja rozświetleniu, które nie tylko doskonale sprawdza się w trendach makijażowych, ale też w naszej szafie. Cekiny i metaliczne kolory - nie tylko srebro i złoto - skradły nasze serca i idealnie podkreślają kobiecą sylwetkę. W tym sezonie warto sięgnąć po połyskujące spódnice i sukienki, ale metaliczny blask może pojawić się także na akcesoriach - torebkach, biżuterii czy okularach. Bawmy się modą i wybierajmy więcej niż jeden połyskujący element w naszych stylizacjach.

Kreatywny i różnorodny jeansowy total look

W sezonie wiosennym nie rezygnujemy z jeansowych połączeń. Denim to nie tylko spodnie, ale też koszula, kurtka, torba czy nakrycie głowy - najlepiej skomponowane w jednym zestawie. Na rynku dostępna jest mnogość odcieni i wykończeń - od klasycznych jednolitych, przez przecierane, folkowo haftowane, po obficie zdobione perełkami, które pozwalają tworzyć zestawienia sportowe, kobiecie i eleganckie.

Plastik i przezroczystości - nowoczesna lekkość

Wiosennej modzie przyświeca zasada lekkości, której wtórują delikatne materiały - tiule, ażury i koronki. Takie rozwiązania królują na sukienkach, spódnicach i koszulach. Efekt transparentności pozwolą osiągnąć także przezroczyste plastiki. Możemy je znaleźć na torebkach i portfelach oraz w bardziej odważnej formie letnich kozaków czy trenczy. Przezroczystości nadają zmysłowości naszej sylwetce i eksponują kobiece wdzięki.

Stroje inspirowane bielizną

Odzież inspirowana bielizną niewinnie pojawiała się już w modzie, a sezon wiosenny to renesans dla takich rozwiązań. Sukienki, bluzki i topy na cienkich ramiączkach wykonane z satyny i obszyte subtelną koronką dobrze kontrastują się z ciężkim obuwiem. Fascynacja bielizną uwidacznia się także w eksponowaniu biustonosza. Stanowi on górną część stylizacji, na którą niedbale zarzucony może być luźny top lub marynarka. Wszystkie te zestawienia mają podkreślić seksapil i siłę kobiecości.

Paski - im dłuższe tym lepsze

Wiosna to czas, w którym królują kolorowe zestawy i paski. Najgorętszy trend to paski pionowe - najlepiej jak najdłuższe. Taki look zapewni nam pasiasty kombinezon lub sukienka maxi, na których wzór będzie wyraźny w barwach pastelowych lub w mocniejszych kontrastowych kolorach. Hitem tego sezonu jest łączenie faktur - najlepiej, aby nasza stylizacja składała się z np. 2-3 pasiastych elementów uszytych z różnych materiałów, zachowanych w podobnej tonacji kolorystycznej.

Kobieca elegancja, czyli ołówkowe spódnice

Pozostając dalej w klimacie podkreślania kobiecych atutów, stawiamy na spódnice o ołówkowym kroju. W poprzednich sezonach dominowały rozkloszowane spódnice luźno powiewające na wietrze. Tym razem warto postawić na inspirację stylem retro. Dłuższe, sięgające za kolano spódnice, komponujemy z niskimi szpilkami i luźną, sportową koszulką z napisami, zyskując dzięki temu świeży i nowoczesny wygląd. Dopełnieniem takiej stylizacji może być np. kolorowa torba nerka.

Kolorowe, bajeczne frędzle

Kolorowe frędzle na elementach ubioru wprawiają nas w pozytywny nastrój i zarażają optymizmem. Powodują, że stylizacja nie wygląda nudno i jest energetyzująca. W sezonie wiosennym stawiamy na kolorowe frędzle glamour o różnej grubości - od tych cienkich po grube i twarde. Mogą być niesymetrycznie przyszyte do kreacji lub ulokowane w równej linii. Najmodniejsze są te, które znajdziemy przy spódnicach, płaszczach i sukienkach.