Kozaki na lato są wykonane z ażuru. Te przewiewne buty można wykorzystać w romantycznych, rockowych i casualowych stylizacjach. Koronkowe kozaki dobrze komponują się z długimi spodniami, szortami oraz spódnicami i sukienkami.

Buty z ażuru, czyli ze wzorem złożonym z wielu małych otworków na materiale, to dobry pomysł na lato. Najbardziej popularne są ażurowe kozaki, jednak dostępne są także espadryle (wsuwane półbuty mające podeszwę oplecioną sznurkiem bądź włóknem przypominającym sznurek), trampki lub sandałki na obcasie.

Kozaki na lato – dlaczego warto je kupić?

Nietuzinkowe i tworzące mocną bazę pod stylizację – właśnie takie są koronkowe kozaki na lato. Oto najważniejsze zalety tych butów:

ażur można założyć zarówno do szortów, jak i do lekkich letnich sukienek,

na rynku są dostępne różne modele: od butów wykonanych z bawełny, przez zamsz lub skórę,

do wyboru są kozaki z dziurkami ułożonymi we wzory; niektóre pary mają otworki nawet na podeszwie,

ażurowe buty mają różnego rodzaju ozdoby, np. zamki, kokardy, klamry,

kozaki na lato mają płaską podeszwę lub obcas,

są przewiewne,

w chłodniejsze dni mogą być zakładane zamiast skarpet,

są uniwersalne: nadają się do założenia na wiosnę, w jesieni oraz w lecie, jeśli tylko temperatura na to pozwala.

Na co zwrócić uwagę, nosząc ażurowe kozaki?

Koronkowe kozaki na lato mogą sprawić, że stopa będzie się pocić. Dzieje się tak zwłaszcza przy wysokich temperaturach, tj. powyżej 25 stopni Celsjusza. Aby pot nie wniknął w materiał, warto założyć do nich cienkie skarpetki. Zamiast nich używa się też talku lub dezodorantu do stóp, który zmniejsza potliwość. Ważne jest, by nie przemoczyć butów z ażuru, ponieważ schną dosyć długo.

Stylizacje z wykorzystaniem ażurowych kozaków

Ażurowe kozaki to wyrazisty element stroju, dlatego do stylizacji z ich wykorzystaniem należy ostrożnie wybierać dodatki. Powinny być proste, jak np. pasek do spodni w jednym kolorze bądź niezbyt ozdobny, długi naszyjnik. Sprawdzą się także duże kolczyki w kształcie koła, będące jedynym dodatkiem. Komponując strój z użyciem koronkowych kozaków, warto pamiętać o tym, aby górna część, np. bluzka, nie była zbyt strojna. Jeśli będzie miała wzór lub np. bufki na rękawach, uzyskamy efekt przesytu.

Koronkowe kozaki do sukienki i spódnicy

Kozaki z ażuru pasują do sukienek z przewiewnego materiału. W delikatnej wersji można stworzyć zestaw z cienką bransoletką założoną na nadgarstek i niewielką, prostą torebką. Jeśli chcemy stworzyć bardziej wyraziste połączenie, buty należy połączyć ze spódnicą o rockowym charakterze i np. z chokerem (naszyjnikiem zakładanym na szyję i ciasno ją opinającym).

Ażurowe kozaki w połączeniu ze spodniami

Połączenie wąskich spodni jeansowych włożonych w krótkie ażurowe kozaki to strzał w dziesiątkę. Aby stylizacja nabrała romantycznego charakteru, można założyć koronkową bluzkę i biżuterię, np. długi naszyjnik na średniej grubości łańcuszku. Wybierając buty z ażuru, lepiej nie sięgać po rybaczki, aby sylwetka nie wyglądała przysadziście.

Kozaki na lato w imprezowej stylizacji

Kozaki na lato sprawdzą się także na imprezie. Wystarczy, że wzmocnimy look biżuterią, np. naszyjnikiem wykonanym z grubego łańcucha bądź bransoletką z ćwiekami. Ramoneska doda stylizacji tzw. pazura.