Moda 2021. Małgorzata Rozenek - Majdan już ma najmodniejsze buty nadchodzących miesięcy! Te kozaki optycznie wydłużają nogi! 

Małgorzata Rozenek - Majdan nie przestaje zachwycać swoim stylem. Paparazzi po raz kolejny przyłapali piękną gwiazdę na ulicach Warszawy - tym razem w towarzystwie swojego męża i synka Henia. My zwróciliśmy szczególną uwagę na buty prowadzącej "Projekt Lady". To totalny hit 2021 roku! Zobaczcie sami.

Małgorzata Rozenek - Majdan w hitowych kozakach. Ten model optycznie wyszczupla nogi

Małgorzata Rozenek - Majdan doskonale wie, co jest modne i stylowe. Gwiazda co chwila zachwyca nas swoimi total lookami! Żona Radosława Majdana zawsze bardzo dba o każdy szczegół swoich stylizacji i stawia przede wszystkim na elegancję. W jej garderobie znajduje się mnóstwo modowych perełek, w tym również od znanych światowych projektantów. Nie raz widzieliśmy już piękną gwiazdę w bardzo luksusowych dodatkach, które kosztują fortunę!

Również i tym razem Małgorzata Rozenek - Majdan postawiła na supermodny look, a nam w szczególności spodobały się kozaki gwiazdy. Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek Majdan zdecydowała się na krótką, wzorzystą spódnicę, camelowy sweter oraz długie kozaki za kolano na cienkiej szpilce w odcieniu beżu. Całość wygląda naprawdę bosko! Co więcej, właśnie taki model kozaków będzie rządził w nadchodzących miesiącach. Nie dość, że są piękne, to do tego optycznie wydłużają nogi - zwłaszcza, gdy zestawicie je właśnie z krótką spódniczką. Tylko spójrzcie, jak fantastycznie wygląda w nich gwiazda!

Jeśli zatem rozważacie jeszcze zakup modnych butów na nadchodzące miesiące, to koniecznie weźcie pod uwagę tę propozycję. Świetnie będą pasować również do obcisłych spodni czy leginsów!