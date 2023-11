Ach, co to był za występ! W czasie sylwestrowego koncertu organizowanego przez TVP2 w Zakopanem pojawili się m.in. giganci polskiej branży muzycznej, czyli Michał Szpak oraz Maryla Rodowicz. Artyści stworzyli niepowtarzalny duet, który rozgrzał publiczność do czerwoności brawurowym wykonaniem hitu "Ale to już było". Mamy wideo z występu!

Maryla Rodowicz i Michał Szpak na sylwestrze w Zakopanem

Królowa polskiej sceny muzycznej i gwiazdor młodego pokolenia spotkali się na scenie w Zakopanem, by wspólnie wykonać absolutny hit "Ale to już było" w nowej, oryginalnej aranżacji. Wyszło fenomenalnie! Publiczność w Zakopanem entuzjastycznie zareagowała na duet Michała Szpaka i Maryli Rodowicz. Warto przypomnieć, że zeszłoroczne wspólne wykonanie piosenki "Oczy zielone" Rodowicz z piosenkarzem disco polo, Zenkiem Martyniukiem również było absolutnym przebojem, a piosenka przez długi czas była również hitem internetu. W tym roku było zupełnie inaczej, jednak wcale nie gorzej! Atmosferę dodatkowo podgrzały zjawiskowe kreacje gwiazd. Zobaczcie duet Szpaka i Rodowicz z Zakopanego!

Michał Szpak i Maryla Rodowicz zachwycili wykonaniem "Ale to już było".

Wyszło świetnie! Oby więcej takich duetów.

Artyści nie zawiedli również pod względem kreacji. Było zjawiskowo!

