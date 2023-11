2 z 4

Michał Szpak na prezentacji ramówki TVP

Michał Szpak kocha kolory! Od jakiegoś czasu obserwujemy, że artysta bawi się mocnymi, wyrazistymi barwami. Każda z jego stylizacji ma swój niepowtarzalny charakter. Seledyn, turkus, amarant - dla Michała Szpaka nie ma żadnych ograniczeń! Tym razem twórca hitu "King of Season" postawił na kobaltową bluzkę z głębokim dekoltem. Charakteru nadaje jej nie tylko wyrazisty kolor, ale również rękawy zakończone "skrzydłami" oraz spora klamra. Nam jednak szczególnie spodobały się spodnie Michała Szpaka w gazetowy wzór, które pochodzą z włoskiego domu mody Moschino. Co ciekawe, jedna z polskich artystek również pokochała ten model. Przypomnijmy, że Kasia Kowalska podczas Top of The Top Festival 2018 zaprezentowała się w takich samych spodniach!

Kasia Kowalska pokochała spodnie Moschino