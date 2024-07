4 z 5

Ale wisienką na torcie w jego rockowej stylówce były buty. Creepersy to klasyk alternatywy Teddy Boysów – Michał założył buty nawiązujące do kultowego buta ale w wersji 2017. Jego loafersy z frędzlami miały wysoką, białą platformę oraz superwspółczesny, metaliczny finisz. Do tego okulary lenonki, czarny manicure i w drogę!